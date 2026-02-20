Исследование опухолей кошек выявило сходство с онкологией человека

Международная группа исследователей представила масштабный генетический анализ опухолей почти 500 домашних кошек, что позволило выявить ключевые мутации, связанные с развитием различных видов рака.

Работа проводилась под руководством Института Велкома Сангера в Кембридже и стала одной из крупнейших в области онкогенетики кошек.

Несмотря на то, что рак остаётся одной из основных причин заболеваний и смертности среди домашних кошек, генетические механизмы его возникновения до сих пор были изучены фрагментарно. По словам ведущего исследователя доктора Луизы Ван дер Вейден, геномные особенности кошачьих опухолей долгое время оставались практически неизведанной областью. Расширение знаний о раке у животных, подчёркивает она, способно принести пользу более широкому кругу видов, включая человека.

В рамках проекта учёные проанализировали около тысячи генов, потенциально связанных с 13 различными типами онкологических заболеваний у кошек. Сравнительный анализ показал, что значительная часть выявленных мутаций совпадает с теми, которые встречаются при раке у людей. Это указывает на общие биологические механизмы, лежащие в основе роста и распространения опухолей у разных видов.

Особый интерес вызвали данные о раке молочной железы. Исследователи отмечают, что у кошек чаще диагностируется агрессивная форма, трижды негативный рак молочной железы, который у людей составляет около 15% всех случаев заболевания и отличается сложностью лечения. Более высокая распространённость этого подтипа среди кошек создаёт дополнительные возможности для изучения молекулярных механизмов болезни и тестирования новых терапевтических подходов.

Учёные также обращают внимание на то, что в отличие от собак, генетические исследования онкологических заболеваний у кошек до недавнего времени проводились значительно реже и в меньших масштабах. Новый проект восполняет этот пробел и закладывает основу для дальнейших сравнительных исследований

Домашние животные живут в том же пространстве, что и их владельцы, подвергаясь воздействию аналогичных экологических и бытовых факторов. По мнению профессора Джеффри Вуда из Ветеринарного колледжа Онтарио в Канаде, это открывает перспективы для более глубокого понимания того, как условия среды могут влиять на риск развития рака как у животных, так и у людей.

Источник: BBC