Трамп получил аэропорт имени себя

First News Media12:25 - Сегодня
Трамп получил аэропорт имени себя

Сенат американского штата Флорида одобрил переименование воздушной гавани, находящейся недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа в Палм-Бич, в честь главы Белого дома.

Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные законодательным органом.

За переименование проголосовали 25 членов Сената штата, против высказались 11 законодателей, еще трое воздержались. Как отмечает телеканал CBS News, теперь законопроект должен одобрить губернатор штата, республиканец Рон Десантис, а также Федеральное управление гражданской авиации США. "Для меня честь представлять этот законопроект о переименовании аэропорта в Палм-Бич в честь первого жителя Флориды, избранного президентом США", - приводит телеканал слова инициатора переименования сенатора-республиканки Дебби Мэйфилд.

Она добавила, что глава Белого дома заслуживает такие почести за депортацию из страны более 400 тыс. нелегальных мигрантов и пресечение ввоза наркотиков в США из Мексики и Канады. Телеканал отмечает, что на переименование могут выделить свыше $2,7 млрд, которые потратят на обновление указателей, голосовых объявлений и другой инфраструктуры аэропорта.

Ранее газета The New York Times сообщила, что аэропорты в окрестностях Вашингтона и Палм-Бич могут быть переименованы в честь действующего президента США. 17 февраля переименование одобрила Палата представителей Флориды. Гавани могут получить названия President Donald J. Trump International Airport и Donald J. Trump International Airport.

В конце 2025 года в США переименовали Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Теперь главный театрально-концертный комплекс Вашингтона носит название Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа.

Источник: ТАСС

