Украина предложила ЕС альтернативный маршрут для транзита нефти

First News Media13:44 - Сегодня
Украина предлагает использовать для перевозки нефти в Венгрию и Словакию элементы своей инфраструктуры, в частности трубопровод Одесса - Броды вместо нефтепровода «Дружба».

Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на письмо, которое представители Киева при Евросоюзе направили профильному управлению Еврокомиссии.

Отмечается, что такая логистика могла бы быть осуществлена либо через систему транспортировки нефти Украины, либо по морю с последующей остановкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу Одесса - Броды дальше в страны ЕС.

13 февраля стало известно, что компания «Укртранснафта», обеспечивающая транзит нефти через территорию Украины, технически готова возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство организации не разрешает возобновить поставки.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов.

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36