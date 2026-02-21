 Во Франции отложили обновление кабмина | 1news.az | Новости
Во Франции отложили обновление кабмина

21:45 - Сегодня
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отложил анонсированные перестановки в правительстве.

Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник в окружении главы кабмина.

По данным издания, Лекорню временно отказался от обновления состава кабинета министров из-за резолюции о недоверии, которую намерена внести в Национальное собрание Франции правая партия «Национальное объединение».

27 января французские депутаты отклонили еще один вотум недоверия правительству Лекорню — это была уже седьмая попытка отправить кабмин в отставку. В рамках голосования по второму вотуму за него проголосовали 267 парламентария. Для принятия резолюции было необходимо набрать 289 из 577 голосов.

Источник: Газета.ру

