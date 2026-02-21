 В Азербайджане грузовик сбил пожарных, один из них погиб - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
В Азербайджане грузовик сбил пожарных, один из них погиб - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:51 - Сегодня
В Сальянском районе при ликвидации пожара в автомобиле на обочине трассы сотрудников МЧС сбил грузовик.

Как сообщает МЧС, инцидент произошел на магистрали Баку-Астара.

По данным ведомства, во время исполнения служебных обязанностей сотрудников Государственной службы пожарной охраны МЧС сбил проезжавший грузовой автомобиль.

В результате ДТП сотрудник Ширванского городского отряда Государственной службы пожарной охраны Хаким Шахлар оглу Пириев (1984 г.р.) скончался, а сотрудник Сальянской районной части пожарной охраны Эльшан Инсанага оглу Тагиев (1989 г.р.) получил телесные повреждения различной степени тяжести.

В МЧС подчеркнули, что жизни Тагиева ничего не угрожает.

По факту проводится расследование профильными органами.

09:45

Как сообщает AПA, утром на участке автодороги Алят–Астара, проходящем через село Кюрсенги Сальянского района, автомобиль совершил наезд на сотрудников Сальянского районного отдела Государственной противопожарной службы, которые тушили загоревшийся грузовик марки «Mercedes».

В результате 42-летний житель села Шоркенд Нефтчалинского района Хаким Пириев погиб на месте происшествия. Другой сотрудник был госпитализирован.

По факту ведётся расследование.

