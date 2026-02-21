 В Гяндже студент скончался во время игры в футбол | 1news.az | Новости
В Гяндже студент скончался во время игры в футбол

First News Media23:05 - 21 / 02 / 2026
В городе Гянджа скончался студент. Жителю Губы Тебризу Нуриеву 2007 года рождения стало внезапно плохо во время игры в футбол.

Как сообщают СМИ, на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть.

Отметим, что Т. Нуриев был студентом второго курса факультета агрономии Азербайджанского государственного аграрного университета.

По предварительной информации, студент умер от сердечного приступа. Тело передано по назначению для проведения соответствующей экспертизы.

По факту проводится расследование.

