В Азербайджане завершена выплата февральских пенсий

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за февраль по всей республике.

Как сообщает 1news.az, об этом информировали в отделе по связям с общественностью ведомства.

Так, 13 февраля пенсии были перечислены жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской Автономной Республики, а сегодня — пенсионерам в регионах страны. Выплаты произведены как по обычным, так и по льготным категориям пенсий.

Отмечается, что все виды пенсий, назначенные до 1 января 2026 года, с начала года были проиндексированы и увеличены на 9,3%. Февральские выплаты произведены уже с учетом повышения, при этом сумма индексации за январь также добавлена к февральской пенсии.