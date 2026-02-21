 В Азербайджане завершена выплата февральских пенсий | 1news.az | Новости
В Азербайджане завершена выплата февральских пенсий

First News Media11:47 - Сегодня
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за февраль по всей республике.

Как сообщает 1news.az, об этом информировали в отделе по связям с общественностью ведомства.

Так, 13 февраля пенсии были перечислены жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской Автономной Республики, а сегодня — пенсионерам в регионах страны. Выплаты произведены как по обычным, так и по льготным категориям пенсий.

Отмечается, что все виды пенсий, назначенные до 1 января 2026 года, с начала года были проиндексированы и увеличены на 9,3%. Февральские выплаты произведены уже с учетом повышения, при этом сумма индексации за январь также добавлена к февральской пенсии.

