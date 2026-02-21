Президентские выборы в Украине могут пройти в этом году

Депутаты Верховной рады активизировали подготовку к выборам президента Украины, которые могут пройти в 2026 году даже при условии продолжения конфликта с Россией.

Об этом сообщает Telegram-канал издания Insider.ua со ссылкой на источники.

Как следует из текста, лидеры ряда политических сил сообщили региональным ячейкам, что президентские выборы будут осенью 2026 года, а парламентские – весной 2027 года. Сейчас прорабатываются сценарии их проведения во время конфликта без отмены военного положения, сообщает издание.

14 февраля украинский лидер Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сообщил, что готов провести президентские выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня.

Заявление прозвучало на фоне требований США ускорить мирную сделку и дискуссий о возможных уступках.

Источник: Газета.Ru