«Любовь и мир» IX Фестиваля йоги в Баку - поиск пути к внутреннему равновесию - ФОТО

First News Media16:00 - Сегодня
Сегодня здесь царила особая атмосфера - мягкий шум Каспийского прибоя, свежий морской воздух и десятки людей, объединившихся в стремлении к балансу тела, разума и души. Лёгкий февральский ветер скользил по побережью, а пространство Sea Breeze - CaspiMayr Retreat постепенно наполнялось людьми с ковриками в руках и ожиданием особенного…

В Баку прошёл IX Фестиваль йоги под девизом "Любовь и мир" . Пространство у моря превратилось в остров гармонии, осознанности и внутренней тишины. Фестиваль собрал как начинающих, так и опытных практиков, каждый из которых нашёл для себя собственный путь к внутреннему равновесию.

Открытие состоялось с приветственных слов и общего настроя на день, наполненный энергией и светом. С первых минут стало ясно: это будет не просто серия мастер-классов, а настоящее путешествие к себе.

Первым мастер-класс провёл Эльшад Аббасов. Его занятие по хатха-йоге было посвящено балансу тела и дыхания. Участники мягко и осознанно входили в асаны, выстраивая диалог с собственным телом.

Затем Ильхама Ширинова погрузила гостей в мир энергетических практик. Работа с внутренними потоками, дыхательные техники и концентрация помогли участникам ощутить прилив сил и ясность мыслей.

Особую атмосферу создало выступление Фархада Садыхова. Сеанс звуковой терапии с тибетскими чашами наполнил пространство вибрациями глубоких, протяжных звуков. Медитативные ритмы словно растворяли напряжение, унося его вместе с морским ветром.

Программа продолжилась практикой кундалини-йоги под руководством Саиды Рагимовой. Динамичные упражнения и работа с внутренней энергией придали дню новую интенсивность и глубину.

Сабина Дадашова провела медитацию "Обновление чакр", предложив участникам сосредоточиться на внутреннем очищении и восстановлении энергетического баланса.

Завершил насыщенную программу Ильгар Юсифов с практикой тайчи - медитацией в движении. Плавные, текучие движения стали символическим итогом дня, в котором сила сочеталась с мягкостью, а активность - с внутренней тишиной.

По информации организаторов, все средства, собранные в рамках фестиваля, были направлены на благотворительность - в помощь детскому дому. Таким образом, девиз "Любовь и мир" обрёл не только философское, но и реальное воплощение.

IX Фестиваль йоги в Баку вновь доказал: гармония начинается внутри каждого из нас - и, объединившись, люди способны сделать этот мир чуть светлее.

Источник: Trend Life

