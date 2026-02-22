 Посол Украины: Особенно ценной является искренняя поддержка и солидарность со стороны Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Посол Украины: Особенно ценной является искренняя поддержка и солидарность со стороны Азербайджана

First News Media16:53 - Сегодня
Посол Украины: Особенно ценной является искренняя поддержка и солидарность со стороны Азербайджана

За последние два года наблюдается значительное развитие двусторонних связей Украины и Азербайджана как в политической, так и в экономической и гуманитарной плоскостях.

Об этом написал в соцсети Facebook посол Украины в нашей стране Юрий Гусев.

"Два года назад президент Украины Владимир Зеленский назначил меня послом в Азербайджане... Хочу выразить глубокую благодарность всем, кто ежедневно работает ради укрепления украинско-азербайджанского стратегического партнерства.

Еще рано подводить итоги, однако за эти два года мы вместе сделали немало - в политическом диалоге, экономическом сотрудничестве, гуманитарных инициативах и социальных контактах. Особенно ценной является искренняя поддержка и солидарность в самое сложное для Украины время", - говорится в публикации.

Дипломат также поблагодарил азербайджанских коллег и украинскую общину за вклад в укрепление дружественных связей между двумя народами.

Источник: Report

Поделиться:
203

Актуально

Общество

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Спорт

Азербайджанские гимнасты взяли золото и серебро на Кубке мира в Баку

Политика

Министр обороны посетил подразделения ВВС - ФОТО - ВИДЕО

Xроника

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии

Политика

Посол Украины: Особенно ценной является искренняя поддержка и солидарность со стороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Министр обороны посетил подразделения ВВС - ФОТО - ВИДЕО

Представлен подробный анализ видео инцидента с участием охраны президента Азербайджана - ВИДЕО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Азербайджан отменил визы для граждан четырех стран

Посольство Азербайджана в США выступило с заявлением в связи с инцидентом в Вашингтоне

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Пакистана - ОБНОВЛЕНО

Захарова об арестованных в Азербайджане 11 гражданах России

Последние новости

Чемпионкой Азербайджана по шахматам стала Ульвия Фаталиева

Сегодня, 17:55

Завтра погода будет благоприятной для метеочувствительных людей

Сегодня, 17:38

В Олимпийской деревне готовили 12 тысяч кусков пиццы в день

Сегодня, 17:15

Посол Украины: Особенно ценной является искренняя поддержка и солидарность со стороны Азербайджана

Сегодня, 16:53

Карл III разрешил открыть полиции данные о бывшем принце Эндрю

Сегодня, 16:42

Азербайджанские гимнасты завершили Кубок мира с шестью медалями

Сегодня, 16:30

Снизится дальность видимости на дорогах Азербайджана

Сегодня, 16:15

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 16:09

«Любовь и мир» IX Фестиваля йоги в Баку - поиск пути к внутреннему равновесию - ФОТО

Сегодня, 16:00

Али Хаменеи поручил подготовить план на случай его гибели

Сегодня, 15:33

Дания не осведомлена о намерении США направить госпитальное судно в Гренландию

Сегодня, 15:20

Орбан: Венгрия не будет останавливать поставки электричества Украине

Сегодня, 14:50

Азербайджанские гимнасты взяли золото и серебро на Кубке мира в Баку

Сегодня, 14:34

Водители недовольны дорожной разметкой в центре Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:12

На Солнце исчезли все темные пятна

Сегодня, 13:35

СМИ: Переговоры между Ираном и США могут пройти в марте

Сегодня, 13:25

Азербайджанская батутистка взяла серебро на Кубке мира в Баку

Сегодня, 13:05

В Тегеране прошла акция протеста студентов – ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Сегодня, 12:42

В результате ночных атак ВС России по Львову и Киевской области погибли двое, пострадали 25 человек

Сегодня, 12:37
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36