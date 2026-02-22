Пезешкиан: Иран получил обнадеживающие сигналы после переговоров в Женеве

Иран и США в ходе непрямых переговоров в Женеве обменялись практическими предложениями по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы, есть "обнадеживающие сигналы".

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

"Иран привержен миру и стабильности в регионе. Недавние переговоры включали обмен практическими предложениями и дали обнадеживающие сигналы", - написал он в X. Вместе с тем Пезешкиан подчеркнул, что власти республики продолжают "внимательно следить за действиями США и сделали все необходимое для любого возможного сценария".

Источник: ТАСС