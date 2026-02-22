 В Баку и на Абшероне наблюдается сильный ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА | 1news.az | Новости
В Баку и на Абшероне наблюдается сильный ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

22 февраля
В Азербайджане 22 февраля ночью и утром местами наблюдались незначительные осадки.

Как сообщила Национальная служба гидрометеорологии, количество выпавших осадков в Тертере, Лянкяране, Астаре составило 1 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 21 м/с.

На Нефтяных Камнях, острове Чилов, в Шеки, Шамкире, Нефтчале, Лянкяране, Лерике наблюдается туман, из-за которого дальность видимости на дорогах снижена до 200 метров.

21 февраля максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 14, в Нахчыванской АР до 17, в Аранских районах до 19, в горных районах до 16 градусов тепла.

