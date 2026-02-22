Мурад Ариф: «Если у эфира нет денег, канал должен превращаться в «канализацию»?

«Эфиры словно в засаде: как только появляется какой-нибудь чудак, не умеющий следить за своей речью и лишённый элементарного воспитания, его тут же находят и под видом музыкально-развлекательного контента продвигают народу!»

Как сообщает 1news.az, об этом телеведущий, популярный автор и исполнитель, хитмейкер Мурад Ариф написал в публикации в социальных сетях.

Он обвинил ответственные структуры в том, что в последнее время в эфир всё чаще попадают безвкусные исполнители.

«Почему вообще допускается такое превышение всех границ УРОДЛИВОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ?

Почему каждый частный канал по 12–15 часов в сутки в прямом эфире даёт слово “певцам”?

Почему не находится НИ ОДНОЙ темы, кроме ПЕВЦОВ, чтобы снимать, обсуждать, показывать?

Чему служит ТАКОЕ количество бездарных каналов?

Когда вы говорите о телевидении, журналистике, медиаконтенте — вам приходит в голову что-то кроме болтовни “манысов”?

Какова цель?

Хватит уже!

Сократите музыкально-развлекательные часы!

Пусть кто попало, сбившийся с пути ведущий или “певец”, не врывается в наши дома и в эфиры! Верните ЧАСЫ КЛИПОВ, пусть люди занимаются творчеством!

Если у эфира нет денег, канал должен превращаться в “канализацию”? Это логика? Под предлогом “канал должен зарабатывать” зачем вы открываете их один за другим? Почему их стало так много?

Разве вы не видите, что даёт это изобилие?

Может, закроете уже дверь этого "туалета”? Подходит ли эта вонь нашему богатому культурному наследию, нашей Победе, нашему участию на мировых аренах, соревнованиям и мероприятиям в стране и столице, величию Азербайджана, его позиции?

Нормальный эстрадный певец не может найти время для показа клипа, чтобы продвигать СВОЮ МУЗЫКУ, понимаете? Мы смотрим на клиповые каналы соседних стран — MUZTV, MCM, MTV, DREAM Türk, POWER Türk — и вздыхаем… Почему у нашей страны не может быть КАЧЕСТВЕННОГО поп-музыкального канала?

Мы, артисты, не хотим быть гостями людей, изо рта которых льётся словесная каша! Для нормального артиста стыдно выходить в такие передачи, стыдно…

Я сам 20 лет работал на ТВ. В радиопередачах продвигал национальный поп, в программе SOLO говорил о настоящем искусстве с мастерами, в GARAJ популяризировал рок, альтернативную и мировую музыку…

Были стыд, была мера. Даже “коммерческих” певцов мы тщательно отбирали, обращая внимание на их речь, внешний вид, аранжировку, прежде чем выпускать в эфир. Где эта избирательность? Где эта КРАСНАЯ ЛИНИЯ? Куда делись художественные советы каналов? Что это за вседозволенность?

Уважаемый Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики, отзовитесь…

Что это за аудио?

Что это за визуал?

S.O.S.», — заявил Мурад Ариф.