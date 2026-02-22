 Мурад Ариф: «Если у эфира нет денег, канал должен превращаться в «канализацию»? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Мурад Ариф: «Если у эфира нет денег, канал должен превращаться в «канализацию»?

First News Media11:35 - Сегодня
Мурад Ариф: «Если у эфира нет денег, канал должен превращаться в «канализацию»?

«Эфиры словно в засаде: как только появляется какой-нибудь чудак, не умеющий следить за своей речью и лишённый элементарного воспитания, его тут же находят и под видом музыкально-развлекательного контента продвигают народу!»

Как сообщает 1news.az, об этом телеведущий, популярный автор и исполнитель, хитмейкер Мурад Ариф написал в публикации в социальных сетях.

Он обвинил ответственные структуры в том, что в последнее время в эфир всё чаще попадают безвкусные исполнители.

«Почему вообще допускается такое превышение всех границ УРОДЛИВОГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ?

Почему каждый частный канал по 12–15 часов в сутки в прямом эфире даёт слово “певцам”?

Почему не находится НИ ОДНОЙ темы, кроме ПЕВЦОВ, чтобы снимать, обсуждать, показывать?

Чему служит ТАКОЕ количество бездарных каналов?

Когда вы говорите о телевидении, журналистике, медиаконтенте — вам приходит в голову что-то кроме болтовни “манысов”?

Какова цель?

Хватит уже!

Сократите музыкально-развлекательные часы!

Пусть кто попало, сбившийся с пути ведущий или “певец”, не врывается в наши дома и в эфиры! Верните ЧАСЫ КЛИПОВ, пусть люди занимаются творчеством!

Если у эфира нет денег, канал должен превращаться в “канализацию”? Это логика? Под предлогом “канал должен зарабатывать” зачем вы открываете их один за другим? Почему их стало так много?

Разве вы не видите, что даёт это изобилие?

Может, закроете уже дверь этого "туалета”? Подходит ли эта вонь нашему богатому культурному наследию, нашей Победе, нашему участию на мировых аренах, соревнованиям и мероприятиям в стране и столице, величию Азербайджана, его позиции?

Нормальный эстрадный певец не может найти время для показа клипа, чтобы продвигать СВОЮ МУЗЫКУ, понимаете? Мы смотрим на клиповые каналы соседних стран — MUZTV, MCM, MTV, DREAM Türk, POWER Türk — и вздыхаем… Почему у нашей страны не может быть КАЧЕСТВЕННОГО поп-музыкального канала?

Мы, артисты, не хотим быть гостями людей, изо рта которых льётся словесная каша! Для нормального артиста стыдно выходить в такие передачи, стыдно…

Я сам 20 лет работал на ТВ. В радиопередачах продвигал национальный поп, в программе SOLO говорил о настоящем искусстве с мастерами, в GARAJ популяризировал рок, альтернативную и мировую музыку…

Были стыд, была мера. Даже “коммерческих” певцов мы тщательно отбирали, обращая внимание на их речь, внешний вид, аранжировку, прежде чем выпускать в эфир. Где эта избирательность? Где эта КРАСНАЯ ЛИНИЯ? Куда делись художественные советы каналов? Что это за вседозволенность?

Уважаемый Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики, отзовитесь…

Что это за аудио?

Что это за визуал?

S.O.S.», — заявил Мурад Ариф.

Поделиться:
455

Актуально

Общество

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Спорт

Азербайджанские гимнасты взяли золото и серебро на Кубке мира в Баку

Политика

Министр обороны посетил подразделения ВВС - ФОТО - ВИДЕО

Xроника

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии

Общество

Водители недовольны дорожной разметкой в центре Баку - ВИДЕО

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Сотрудники МЧС провели ряд просветительских мероприятий о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях

Мурад Ариф: «Если у эфира нет денег, канал должен превращаться в «канализацию»?

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Кандидат на место Вугара Гурбанова перенес инфаркт

В Азербайджане похолодает на 4–6 градусов

Liv Bona Dea требует более 220 тысяч манатов от владелицы сети «Али и Нино»

Госагентство: Обращения в Тарифный совет по поводу тарифа на воду не было - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Орбан: Венгрия не будет останавливать поставки электричества Украине

Сегодня, 14:50

Азербайджанские гимнасты взяли золото и серебро на Кубке мира в Баку

Сегодня, 14:34

Водители недовольны дорожной разметкой в центре Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:12

На Солнце исчезли все темные пятна

Сегодня, 13:35

СМИ: Переговоры между Ираном и США могут пройти в марте

Сегодня, 13:25

Азербайджанская батутистка взяла серебро на Кубке мира в Баку

Сегодня, 13:05

В Тегеране прошла акция протеста студентов – ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

Сегодня, 12:42

В результате ночных атак ВС России по Львову и Киевской области погибли двое, пострадали 25 человек

Сегодня, 12:37

Министр обороны посетил подразделения ВВС - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Сотрудники МЧС провели ряд просветительских мероприятий о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях

Сегодня, 11:55

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Саудовской Аравии

Сегодня, 11:50

Мурад Ариф: «Если у эфира нет денег, канал должен превращаться в «канализацию»?

Сегодня, 11:35

В Баку введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут

Сегодня, 11:15

В Баку и на Абшероне наблюдается сильный ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 11:08

Аракчи и Гросси обсудили по телефону переговоры по иранской ядерной программе

Сегодня, 10:43

Представлен подробный анализ видео инцидента с участием охраны президента Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 10:32

Уиткофф пообещал «хорошие новости» по конфликту в Украине в ближайшие недели

Сегодня, 10:15

Роналду: «Я принадлежу Саудовской Аравии»

Сегодня, 10:02

В давке на «голом фестивале» в Японии пострадали 6 человек

Сегодня, 09:40
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36