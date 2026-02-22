Египет повысит стоимость въездной визы

Египет со следующего месяца повысит стоимость въездной визы.

Об этом сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств.

«Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда», — говорится в материале.

Речь идет об однократной визе. С 1 марта она составит $30 вместо прежних $25. Стоимость многократной визы останется без изменений — $60.

Для туристов, прилетающих в аэропорт Шарм-эль-Шейха и планирующих находиться только на территории Синайского полуострова не более 15 дней, въезд будет бесплатным.

Источник: Газета.ру