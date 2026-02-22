Египет повысит стоимость въездной визы
Египет со следующего месяца повысит стоимость въездной визы.
Об этом сообщило издание Cairo 24 со ссылкой на палату туристических компаний и агентств.
«Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда», — говорится в материале.
Речь идет об однократной визе. С 1 марта она составит $30 вместо прежних $25. Стоимость многократной визы останется без изменений — $60.
Для туристов, прилетающих в аэропорт Шарм-эль-Шейха и планирующих находиться только на территории Синайского полуострова не более 15 дней, въезд будет бесплатным.
Источник: Газета.ру
