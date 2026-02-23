Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 24 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен моросящий дождь. Днём северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит +3…+5 °C, днём - +7…+9 °C. Атмосферное давление повысится с 761 до 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет находиться на уровне 70–80 %.

В районах Азербайджана ожидается местами кратковременный дождь. В отдельных районах осадки могут усилиться, в горных районах возможен снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +4…+7 °C, днём - +8…+13 °C; в горах ночью −0…+5 °C, днём - +3…+8 °C.