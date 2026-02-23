Глава МИД Франции убежден, что новый пакет санкций ЕС против РФ будет утвержден

Очередной, 20-й, пакет санкций ЕС против России готов и будет в перспективе утвержден, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«20-й пакет санкций готов. Вопрос не в том, будет ли он утвержден, а он будет утвержден, в этом можно быть уверенными, вопрос - когда он будет утвержден. И, с этой точки зрения, каждый (из членов ЕС – ред.) должен выполнить свои обязательства», - сказал он журналистам в понедельник в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, который будет обсуждать очередные антироссийские санкции.

Французский министр добавил, что во вторник президент Франции Эммануэль Макрон соберет в Париже «коалицию желающих», «чтобы еще немного продвинуть историческую работу, которая была осуществлена более чем 30 странами, объединившими свои вооруженные силы для того, чтобы мир, когда он будет заключен в Украине, мог бы быть гарантирован».

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против РФ, однако успехов по данному вопросу пока ожидать не стоит.

