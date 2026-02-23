В центре Амстердама прошла акция «Справедливость к Ходжалы!» - ФОТО

На площади Дам в центре Амстердама прошла акция «Справедливость к Ходжалы!», посвященная памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, она была организована в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!», инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.

Главная цель мероприятия заключалась в том, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к ужасному геноциду, совершенному армянами против мирного населения Ходжалы 26 февраля 1992 года, и напомнить человечеству о трагедиях, которые войны причиняют невинным людям.

На мероприятии молодой соотечественник Джавидан Мамедов, проживающий в Нидерландах, предоставил подробную информацию о геноциде в Ходжалы. Он призвал наших соотечественников продолжать свою деятельность в направлении распространения правды об Азербайджане в мире.

Участники скандировали лозунги, такие как «Справедливость к Ходжалы!», «Нет геноциду!», «Человечество против геноцида» и «Во имя мира».

В ходе мероприятия местным жителям и гостям города были розданы информационные материалы. Также были выставлены плакаты с лозунгом «Справедливость к Ходжалы!» и призывами против насилия над невинными людьми во время войн, прозвучали музыкальные произведения, посвященные Ходжалинскому геноциду.

Акция была проведена при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и совместной организации нидерландского координаторства Координационного совета азербайджанцев в странах Бенилюкса и Европейского союза азербайджанских женщин «Ана Вэтэн».