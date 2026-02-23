На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
3. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
5. Проспект Бабека, в направлении центра;
6. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
9. 1-я Приозёрная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.