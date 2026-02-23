 На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК | 1news.az | Новости
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

First News Media08:40 - Сегодня
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

2. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

3. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Проспект Бабека, в направлении центра;

6. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

9. 1-я Приозёрная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

