Помощник депутата Гюнай Агамалы уволился после скандала с избиением?

Председатель партии Ana Vətən ("Родина"), депутат Гюнай Агамалы лишилась своего помощника Парвиза Миризаде.

Согласно информации Oxu.Az, он оставил указанный пост на прошлой неделе.

Напомним, несколько дней назад в азербайджанском сегменте Сети распространились сообщения о том, что Гюнай Агамалы якобы приказала своим охранникам избить Миризаде на траурной церемонии, посвященной память ее отца Фазаила Агамалы.

Однако обе стороны опровергли эту информацию.