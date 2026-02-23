Взрыв в цветочном магазине в Баку - ФОТО - ВИДЕО
Информация о возникновении пожара в магазине на улице Эльшана Сулейманова в Низаминском районе города Баку поступила на горячую линию «112» МЧС.
В связи с полученной информацией на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в цветочном магазине, расположенном на первом этаже восемнадцатиэтажного жилого дома, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром.
Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым пожарными, пожар был потушен в короткие сроки; не было допущено его расширение, а также распространение на другие объекты и квартиры.
В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции магазина общей площадью 38 кв. м.
Другие объекты и квартиры были защищены от огня.
Пострадавших нет.
Соответствующие структуры проводят расследование в связи с происшествием.