Взрыв в цветочном магазине в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Информация о возникновении пожара в магазине на улице Эльшана Сулейманова в Низаминском районе города Баку поступила на горячую линию «112» МЧС.

В связи с полученной информацией на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в цветочном магазине, расположенном на первом этаже восемнадцатиэтажного жилого дома, произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром.

Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым пожарными, пожар был потушен в короткие сроки; не было допущено его расширение, а также распространение на другие объекты и квартиры.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции магазина общей площадью 38 кв. м.

Другие объекты и квартиры были защищены от огня.

Пострадавших нет.

Соответствующие структуры проводят расследование в связи с происшествием.