Обнаружен метамфетамин в особо крупном размере - более 5 килограммов - ФОТО - ВИДЕО

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Нахчыванского главного таможенного управления, в очередной раз было обнаружено и изъято из незаконного оборота психотропное вещество в особо крупном размере.

Наркотическое средство было обнаружено на таможенном посту «Садарак» в транспортном средстве, следовавшем транзитом через территорию страны из Ирана в Турцию. В ходе осмотра на стационарной рентгеновской установке («X-ray») в аккумуляторе, размещенном в прицепе транспортного средства, были замечены подозрительные очертания, в связи с чем был проведен тщательный таможенный досмотр.

Во время проверки в аккумуляторе было обнаружено 6 целлофановых пакетов, спрятанных способом, затрудняющим обнаружение товаров. В них находилось психотропное вещество - метамфетамин - общим чистым весом 5 килограммов 254,397 грамма (особо крупный размер).

По данному факту проводится расследование.