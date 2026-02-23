Новое решение об аресте сына генерала

Сын генерала Джабраила Усубова Фарид Усубов, обвиняемый по делу о контрабанде сигарет на сумму 5 млн, предстал перед судом.

Прокурор ходатайствовал о продлении срока меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении обвиняемого.

Бинагадинский районный суд, приняв во внимание необходимость продолжения предварительного следствия, удовлетворил ходатайство. Согласно решению, срок ареста Фарида Усубова продлен на 3 месяца.

Отметим, что Ф.Усубов занимал должность начальника портового пункта Главного таможенного управления на морском транспорте и энергетических ресурсов Государственного таможенного комитета. Он был задержан 2 месяца назад Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Ф.Усубов является сыном генерал-майора Джабраила Усубова, который ранее занимал пост заместителя начальника Особой службы государственной охраны.

