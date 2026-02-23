Столичная клиника оштрафована на 20 тысяч манатов
Клиника İstanbul NS в Баку оштрафована за привлечение врача к работе без трудового договора.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Teleqraf, в ходе проверки было установлено, что сотрудник был допущен к работе до вступления трудового договора в законную силу.
По этой причине клиника была признана нарушившей требования статьи 192.1 Кодекса об административных проступках. Данная статья запрещает работодателю привлекать физических лиц к выполнению работ или оказанию услуг без вступления трудового договора в законную силу в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом.
Согласно решению суда, İstanbul NS оштрафована на 20 000 манатов.
