Столичная клиника оштрафована на 20 тысяч манатов

Клиника İstanbul NS в Баку оштрафована за привлечение врача к работе без трудового договора.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Teleqraf, в ходе проверки было установлено, что сотрудник был допущен к работе до вступления трудового договора в законную силу.

По этой причине клиника была признана нарушившей требования статьи 192.1 Кодекса об административных проступках. Данная статья запрещает работодателю привлекать физических лиц к выполнению работ или оказанию услуг без вступления трудового договора в законную силу в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом.

Согласно решению суда, İstanbul NS оштрафована на 20 000 манатов.