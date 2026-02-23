Срок ареста бывшего главы ИВ Балакянского района продлен

Срок меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении бывшего главы Исполнительной власти Балакянского района Ислама Рзаева, задержанного в ходе операции, проведённой Службой государственной безопасности (СГБ), продлён.

Как сообщает AПA, в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа.

Суд принял решение продлить срок ареста Ислама Рзаева ещё на 3 месяца.

Бывший глава исполнительной власти был задержан в октябре прошлого года, и по решению суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, ему предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение в особо крупном размере) и 311.3.2 (получение взятки повторно) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.