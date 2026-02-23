 Массовая гибель птиц у Каспия: стали известны результаты лабораторных исследований - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Массовая гибель птиц у Каспия: стали известны результаты лабораторных исследований - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media17:07 - Сегодня
Массовая гибель птиц у Каспия: стали известны результаты лабораторных исследований - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В тушках птиц, обнаруженных на прибрежных территориях в Баку-Апшеронской зоне и Сумгайыте, болезней животных не выявлено, сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что сотрудники региональных отделений АПБА, Службы охраны биоразнообразия и Агентства аграрных служб провели осмотр прибрежных зон в Баку, на Апшероне и в Сумгайыте, где была зафиксирована гибель диких птиц, и провели соответствующие расследования.

АПБА взяло образцы тушек птиц и направило их на лабораторные исследования. Согласно результатам проведенных испытаний, случаев каких-либо специфических болезней животных обнаружено не было.

Наряду с этим, совместно с профильными государственными структурами расследуется информация об обнаружении тушек птиц на берегу моря вблизи села Ниязабад Хачмазского района. АПБА взяло диагностические образцы и провело обследования, результаты которых будут обнародованы в ближайшее время.

Источник: Report

10:58

На прибрежных территориях Каспийского моря зафиксирована массовая гибель птиц семейства поганковых (Podicipedidae).

Близ села Ниязабад Хачмазского района на берегу моря можно увидеть тушки тысяч птиц. Такая картина наблюдается на протяжении нескольких километров.

Рыбаки рассказывают, что особенно много поганок погибло в начале февраля.

«Я часто бываю в этих местах. Тушки птиц разбросаны на берегу уже более двадцати дней. Раньше встречались и живые особи. Они собирались стаями в одном месте и стояли неподвижно. Не взлетали, даже если подойти и коснуться их. Мы брали их и бросали в воду, но волны снова выносили их на берег. Они гибли от холода на берегу, свернув шеи. Я проезжаю здесь на машине 5-6 километров. Все вокруг усыпано тушками этих птиц.

Сейчас их стало относительно меньше, хищные животные растаскивают их», - сказал житель района Анар Микаилов.

В последние дни тушки поганок также были обнаружены в столице и на других прибрежных территориях Каспия. Хотя причина массовой гибели птиц чаще связывается с природными факторами, болезнями или нехваткой пищи, более точная информация появится только после исследований, проведенных специалистами.

В местных ведомствах Министерства экологии и природных ресурсов, а также Агентства продовольственной безопасности Азербайджана сообщили, что по факту обнаружения тушек птиц проводится расследование.

Проведен осмотр прибрежных территорий вблизи сел Ниязабад и Набрань Хачмазского района, взяты образцы.

Общественность будет проинформирована о результатах анализов. Кроме того, предусмотрены меры по очистке территории от тушек птиц.

Отметим, что поганки встречаются во всех регионах мира, кроме Антарктиды. Существует 22 зарегистрированных вида этих птиц, три из которых считаются вымершими. Поганки, обитающие в основном в пресноводных водоемах, встречаются в море в зимние месяцы, в период миграции. Эти птицы прилетают в нашу страну на зимовку.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
976

Актуально

Мнение

Энергетическая архитектура Зангезурского коридора: Нахчыван становится ...

Общество

Совет прессы: «Журналистская деятельность должна быть направлена на защиту ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Lifestyle

В Баку открылась выставка, посвященная 100-летию народного художника Давуда ...

Общество

В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, задержан ее супруг

Мать «Рузгара» простила убийцу сына: На брата мужа не жалуюсь, я его простила

В центре Амстердама прошла акция «Справедливость к Ходжалы!» - ФОТО

Вынесен приговор экс-сотруднику посольства США за мошенничество на полмиллиона манатов

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

С этой даты для указанных лиц проезд в транспорте будет бесплатным

Задержана тиктокерша Renka

Когда начинается месяц Рамазан в Азербайджане? - КАЛЕНДАРЬ

Названа точная дата прихода весны в Азербайджан

Последние новости

В Бакинском аэропорту построят новый терминал

Сегодня, 20:00

В Мингячевире женщина получила ножевое ранение, задержан ее супруг

Сегодня, 19:48

Мать «Рузгара» простила убийцу сына: На брата мужа не жалуюсь, я его простила

Сегодня, 19:15

Мария Стадник назначена главным тренером национальной сборной Азербайджана по борьбе

Сегодня, 19:00

В центре Амстердама прошла акция «Справедливость к Ходжалы!» - ФОТО

Сегодня, 18:45

Вынесен приговор экс-сотруднику посольства США за мошенничество на полмиллиона манатов

Сегодня, 18:30

Арестован бывший следователь Бакинской городской прокуратуры

Сегодня, 18:15

​​​​​​​Вызванная в прокуратуру Челси Бахшиева покинула Азербайджан

Сегодня, 18:00

«Виртуальное пространство - не зона беззакония»: Обращение Генпрокуратуры к гражданам

Сегодня, 17:57

NYT узнала о возможном ударе США по Ирану по инициативе Трампа

Сегодня, 17:37

Энергетическая архитектура Зангезурского коридора: Нахчыван становится стратегическим узлом региона

Сегодня, 17:22

У Зеленского назвали даты нового раунда мирных переговоров с Россией

Сегодня, 17:19

Евросоюз на год продлил санкции против России

Сегодня, 17:12

Глава МИД Франции убежден, что новый пакет санкций ЕС против РФ будет утвержден

Сегодня, 17:11

Медведев сравнил судьбу Гитлера и Муссолини с возможной судьбой киевских лидеров

Сегодня, 17:10

Зять Рамиза Азизбейли обвиняется в мошенничестве

Сегодня, 17:08

Массовая гибель птиц у Каспия: стали известны результаты лабораторных исследований - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:07

ЕС вне 20-го пакета ввел санкции против восьми российских силовиков

Сегодня, 16:57

Франция хочет использовать военные средства для блокирования «теневого флота»

Сегодня, 16:33

Уволен председатель Нахчыванского Госагентства по ОМС

Сегодня, 16:30
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36