 В Нахчыване пробурят 40 субартезианских скважин | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

В Нахчыване пробурят 40 субартезианских скважин

First News Media14:10 - 24 / 02 / 2026
В Нахчыване пробурят 40 субартезианских скважин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения населения в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Документ предусматривает бурение 40 новых субартезианских скважин в 38 населенных пунктах с численностью населения более 80 тыс. человек.

В соответствии с распоряжением Госагентство водных ресурсов Азербайджана совместно с полномочным представителем президента в Нахчыване должно принять меры по подготовке проектно-сметной документации и бурению данных скважин.

Кабинет министров Азербайджана и институт полномочного представителя президента в Нахчыване должны решить вопросы, вытекающие из документа, а Министерство финансов и Министерство экономики - обеспечить финансирование.

Распоряжение подписано в рамках "Плана действий на 2026-2030 годы по обеспечению эффективного использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике".

Поделиться:
400

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Политика

Эрдоган: «Мы никогда не забудем Ходжалинскую резню»

Политика

Ильхам Алиев: На примере Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида мы видим ...

Общество

В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

KOBİA и AZPROMO объединяются в единое Агентство

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Лянкяранского государственного центра профессионального образования - ФОТО

Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу и увольнении в запас

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО

Последние новости

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 19:30

​​​​​​​Скончалась вдова народного артиста Рамиза Азизбейли

Сегодня, 19:15

Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войны - ФОТО

Сегодня, 19:09

Роналду стал совладельцем известного испанского футбольного клуба

Сегодня, 19:00

Пашинян и Туск обсудили перспективы проекта TRIPP

Сегодня, 18:50

В Финляндии проводится кампания в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Захарова: Россия исполняет договоренности в связи с крушением самолета AZAL

Сегодня, 18:15

Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности ООН

Сегодня, 18:05

Эрдоган: «Мы никогда не забудем Ходжалинскую резню»

Сегодня, 17:45

В Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:35

Захарова – представителям ЕС: «Сидите под столом и не вякайте»

Сегодня, 17:32

Армянские пограничники заменили российских на еще одном КПП на границе с Турцией

Сегодня, 17:32

Пассажиры бакинского аэропорта теперь могут заказать такси в зоне выдачи багажа

Сегодня, 17:30

Президент: Сегодня Азербайджанское государство настолько сильное, что никому и в голову не придет совершить против нас какую-либо провокацию

Сегодня, 17:14

Президент: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти

Сегодня, 17:06

Премьер-министр Эфиопии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Сегодня, 17:05

Ильхам Алиев: На примере Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа

Сегодня, 17:03

В Азербайджане минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня, 17:00

Связанный с Эпштейном президент Давосского форума подал в отставку

Сегодня, 16:57

Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Сегодня, 16:52
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50