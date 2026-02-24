Если будет война, Иран преподаст США «незабываемый урок» – министр обороны

Тегеран не стремится к войне, но, в случае нападения США, Иран "преподаст врагам урок, который они не забудут никогда".

Об этом, как передает РИА Новости, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил на полях встречи со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.

19 февраля президент США Дональд Трамп, выступая на заседании "Совета мира" в Вашингтоне, заявил, что ясность в вопросе сделки с Ираном может наступить в ближайшие 10 дней. Вместе с тем, он предупредил, что в ситуации с Ираном могут произойти "очень плохие вещи", если Тегеран не согласится на сделку.

"Исламская республика Иран не ищет войны, но если война будет стране навязана, она будет защищать себя всеми силами и преподаст врагам такой урок, который они не забудут никогда", – сказал Насирзаде.

Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными.

По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.

Следующий раунд переговоров между США и Ираном пройдут в Женеве 26 февраля.