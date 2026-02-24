 Если будет война, Иран преподаст США «незабываемый урок» – министр обороны | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Если будет война, Иран преподаст США «незабываемый урок» – министр обороны

First News Media15:35 - Сегодня
Если будет война, Иран преподаст США «незабываемый урок» – министр обороны

Тегеран не стремится к войне, но, в случае нападения США, Иран "преподаст врагам урок, который они не забудут никогда".

Об этом, как передает РИА Новости, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил на полях встречи со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.

19 февраля президент США Дональд Трамп, выступая на заседании "Совета мира" в Вашингтоне, заявил, что ясность в вопросе сделки с Ираном может наступить в ближайшие 10 дней. Вместе с тем, он предупредил, что в ситуации с Ираном могут произойти "очень плохие вещи", если Тегеран не согласится на сделку.

"Исламская республика Иран не ищет войны, но если война будет стране навязана, она будет защищать себя всеми силами и преподаст врагам такой урок, который они не забудут никогда", – сказал Насирзаде.

Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными.

По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.

Следующий раунд переговоров между США и Ираном пройдут в Женеве 26 февраля.

Поделиться:
366

Актуально

Xроника

KOBİA и AZPROMO объединяются в единое Агентство

1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается дождь

Общество

Народному поэту Нариману Гасанзаде вручен орден «Гейдар Алиев» - ФОТО

В мире

В Анкаре состоялась встреча Фидана и Умерова

Армения обратилась к ЕС за помощью в предотвращении вмешательства извне в преддверии парламентских выборов

Расследование против Павла Дурова: Telegram фигурирует в деле о трагедии в «Крокус Сити Холле»

США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолетов и примерно треть флота

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Пезешкиан: Иран не склонит голову перед давлением мировых держав

Стали известны детали трагической гибели в РФ супругов-азербайджанцев

Макрон оставил жену в одиночестве на выходе из самолета в Индии - ВИДЕО

Жумгалбека Шабданбекова назначили главой Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана

Последние новости

Обсуждены азербайджано-турецкие межпарламентские отношения

Сегодня, 19:31

В Анкаре состоялась встреча Фидана и Умерова

Сегодня, 19:17

Проведен обыск в доме Гюльтекин Гаджибейли

Сегодня, 19:12

Армения обратилась к ЕС за помощью в предотвращении вмешательства извне в преддверии парламентских выборов

Сегодня, 19:08

На Кубе почтена память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 18:55

«Хары бюльбюль» вновь расцвёл в Мадриде накануне 34-й годовщины Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 18:45

Будет подготовлена дорожная карта по грузоперевозкам между Азербайджаном и Ираном

Сегодня, 18:30

Азербайджан представлен на форуме, организованном ЭСКАТО

Сегодня, 18:15

Что известно о фактической погоде в Баку и регионах?

Сегодня, 17:58

Путин заявил о возможных попытках подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков

Сегодня, 17:45

Вынесен приговор киберпреступнику, обокравшему отца Национального героя Хокумы Алиевой

Сегодня, 17:41

В Баку и регионах орудуют мошенники, выдающие себя за санитарных инспекторов

Сегодня, 17:34

Расследование против Павла Дурова: Telegram фигурирует в деле о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Сегодня, 17:26

США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолетов и примерно треть флота

Сегодня, 17:15

СМИ: В Иране участника беспорядков приговорили к казни

Сегодня, 17:14

Замглавы МИД Азербайджана и Армении обсудили меры по укреплению доверия

Сегодня, 17:13

Лондон принял крупнейший пакет санкций против России

Сегодня, 17:09

АЖД: для устойчивого Среднего коридора важна более сильная региональная координация

Сегодня, 17:06

«Нет аргументов» - В Грузии назвали несправедливыми санкции Британии против телеканалов

Сегодня, 16:55

Во сколько обойдутся парламентские выборы в Армении: ЦИК огласил цифры

Сегодня, 16:38
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.Сегодня, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50