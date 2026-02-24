 В Мексике во время беспорядков из тюрьмы сбежали 23 заключенных | 1news.az | Новости
В Мексике во время беспорядков из тюрьмы сбежали 23 заключенных

First News Media08:33 - Сегодня
В Мексике во время беспорядков из тюрьмы сбежали 23 заключенных

По меньшей мере 23 человека совершили побег из региональной тюрьмы в городе Пуэрто-Вальярта в штате Халиско во время беспорядков, вспыхнувших после ликвидации главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско".

Об этом сообщил секретарь общественной безопасности штата Хуан Пабло Эрнандес, передает телеканал NMas.

"На данный момент информация, которая имеется при проверке, - это 23 человека, лишенных свободы, которые находятся в бегах. Соответствующие оповещения направлены федеральным властям для их поимки", - заявил он.

По словам чиновника, побег стал возможен после того, как во время беспорядков подельники заключенных обстреляли тюрьму, а затем с помощью автомобиля снесли ворота и проникли на территорию. В ходе перестрелки погиб один из охранников учреждения.

