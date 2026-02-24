На дорогах Баку наблюдаются пробки в 17 направлениях

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

3. Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

10. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

13. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

14. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Улица Физули, от пересечения с улицей Рашида Бейбутова до пересечения с улицей Самеда Вургуна;

16. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

17. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.