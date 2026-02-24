В Анкаре состоялся показ спектакля Adsız qadın, посвященного Ходжалинскому геноциду - ФОТО

В анкарском центре Akün состоялся показ спектакля Adsız qadın («Безымянная женщина»), посвященного Ходжалинскому геноциду.

Показ театральной постановки, организованный усилиями Азербайджанского культурного центра при посольстве нашей страны в Анкаре, был приурочен к 34-й годовщине кровавой трагедии.

Режиссер-постановщик спектакля Мине Байрактери рассказала АЗЕРТАДЖ, что спектакль «Безымянная женщина» был написан с целью информирования широкой общественности о чудовищных преступлениях, совершенных против мирного населения Азербайджана.

По ее словам, драма по одноименному произведению турецкой писательницы азербайджанского происхождения Айгюн Гасаноглу, поставлена усилиями Турецко-азербайджанского театра имени Джафара Джаббарлы. Главную роль в спектакле исполнила талантливая актриса Кямаля Кямильгызы.

В центре повествования – судьба женщины, оказавшейся в армянском плену в дни Ходжалинского геноцида. «Красной нитью через постановку проxодит мысль о том, мужество и любовь к Родине сильнее любых испытаний, пыток и зверств», - отметила М. Байрактери.

Сцены спектакля сопровождались архивными кадрами и музыкальными композициями азербайджанских и турецких композиторов.

Зрители, в числе которых находились дипломаты, представители политических партий, курсанты военных училищ и др., аплодировали мастерству актеров Турецко-азербайджанского театра имени Джафара Джаббарлы.