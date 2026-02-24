В Агдаме зажжен первый праздничный костер - ФОТО

В городе Агдам по случаю Су чершенбеси был зажжен первый праздничный костер.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, жители собрались вокруг костра, где царило праздничное настроение. В соответствии с древними верованиями, прыгающие через него оставляли позади тяготы и трудности года.

Отметим, что переселение жителей в освобожденный от оккупации город Агдам началось уже с начала года. В настоящее время во 2-м жилом комплексе города Агдам проживают 223 семьи в составе 821 жителя.