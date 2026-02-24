 Уиткофф планирует встретиться с Умеровым в рамках визита в Женеву | 1news.az | Новости
Уиткофф планирует встретиться с Умеровым в рамках визита в Женеву

First News Media23:40 - 24 / 02 / 2026
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует в ближайшее время встретиться с главой украинской переговорной делегации, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым в Женеве.

Oб этом он заявил на встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, по видеосвязи.

"Я приезжаю в Женеву с Джаредом (Кушнером - ред.) в этот четверг, мы вылетаем в среду вечером", - отметил он.

Основная цель их визита в Швейцарию участие в американо-иранских переговорах. "Мы пытаемся решить эту ситуацию (с Ираном - ред.) также дипломатическим путем. Но я разговаривал с Рустемом (Умеровым - ред.), с которым общаюсь почти каждый день, и попросил дозволения президента (Украины Владимира - ред.) Зеленского на встречу с ним (Умеровым - ред.) в Женеве", - сказал Уиткофф.

По словам спецпосланника, цель встречи с главой СНБО состоит в том, чтобы продолжить разговор и изучить различные варианты для мирного завершения российско-украинской войны.

Уиткофф также допускает визит секретаря СНБО Рустема Умерова во Флориду, а также трехстороннюю встречу между делегациями Украины, РФ, США в течение следующих 10 дней.

