Арагчи: Иран рассчитывает добиться справедливого соглашения с США в кратчайшие сроки

Иран возобновит переговоры с США в Женеве с решимостью добиться справедливого соглашения в кратчайшие сроки.

Как передает ТАСС, об этом сообщил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Основываясь на договоренностях, достигнутых в предыдущем раунде переговоров, Иран возобновит переговоры с США в Женеве с решимостью добиться справедливого и равноправного соглашения в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении главы МИД, опубликованном в X. "У нас есть историческая возможность заключить беспрецедентное соглашение, которое учитывает взаимные интересы и обеспечивает взаимную выгоду. Сделка достижима, но только если приоритет будет отдан дипломатии", - подчеркнул министр.