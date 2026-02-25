В Казахстане разбился Су-30СМ

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета в Карагандинской области Казахстана, экипаж катапультировался и выжил, сообщили в Минобороны республики.

"25 февраля текущего года в Карагандинской области при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов истребитель Су-30СМ потерпел крушение. Экипаж самолета своевременно катапультировался. Летчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Они находятся под наблюдением медицинских специалистов", - говорится в официальном комментарии ведомства.

В Минобороны отметили, что район падения оцеплен, угрозы для населения и объектов инфраструктуры на земле нет. Для выяснения причин инцидента создана специальная комиссия.