«Все разбили, всех избили»: в Ростов-на-Дону силовики ворвались в дома азербайджанцев

В российском городе Ростов-на-Дону сотрудники правоохранительных органов провели ночные рейды в квартирах, где проживают азербайджанские семьи.

Как сообщает Qafqazinfo, об инциденте рассказала актриса Рухия Юсифова. По ее словам, группа лиц в военной форме ворвалась в дом ее дяди Мардана Аскерова.

«Сына моего дяди избили без всякой вины, применяли электрошокер. Забрали его мать, беременную жену, двоих детей и самого дядю. В доме устроили погром, все разбили. Затем они ворвались в дом старшего сына моего дяди, избили женщину и детей», — заявила Р. Юсифова.

По ее словам, у родственников, доставленных в отделение полиции, были изъяты мобильные телефоны. Большинство задержанных позднее отпустили, однако Мардан Аскеров, по состоянию на данный момент, продолжает оставаться под стражей в отделении полиции.

В связи с произошедшим родственники направили официальный запрос в Министерство иностранных дел Азербайджана.