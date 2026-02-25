Новый премьер Нидерландов призвал Европу «говорить на языке силы»

Новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен считает, что Европа должна научиться "говорить на языке силы".

«Мы не можем игнорировать тот факт, что геополитика за короткое время стала политикой силы. Старые альянсы стали менее прочны. Европа учится говорить на языке силы, и это крайне необходимо. Мы считаем, что сильная Европа и сильные Нидерланды должны идти рука об руку", - заявил он в первом выступлении в качестве премьера перед парламентом. По словам Йеттена, Европа также сталкивается с проблемой экономической зависимости от других стран и зарубежных техногигантов.

Новое правительство Нидерландов, сформированное леволиберальной партией "Демократы-66", праволиберальной Народной партией за свободу и демократию и движением "Христианско-демократический призыв", было приведено к присяге 23 февраля. Церемония состоялась в королевской резиденции Хёйс-тен-Бос в Гааге в присутствии монарха Виллема-Александера.

30 января лидеры упомянутых выше политических сил представили текст коалиционного соглашения.

В нем отмечается, что новый кабмин планирует ежегодно выделять 3 млрд евро на поддержку Украины (в течение трех лет) и стремиться довести военные расходы до рекомендованных в НАТО 3,5% ВВП.

Источник: ТАСС