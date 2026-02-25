Папикян и Лариджани обсудили вопросы безопасности и сотрудничества

Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с секретарем Совбеза Ирана Али Лариджани вопросы двустороннего сотрудничества между Ереваном и Тегераном.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, встреча состоялась в рамках официального визита Папикяна в Иран.

Отмечается, что, помимо двустороннего партнерства, стороны рассмотрели вопросы региональной безопасности и стабильности, атмосферу безопасности вокруг обеих стран.

Министр обороны Армении отметил важность деэскалации ситуации вокруг Ирана дипломатическим путем.

Напомним, накануне Папикян встретился с министром обороны и главой Генштаба ВС Ирана. По итогам встреч стороны высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и подтвердили готовность к его дальнейшему развитию.

Источник: Sputnik Армения