Папикян и Лариджани обсудили вопросы безопасности и сотрудничества
Министр обороны Армении Сурен Папикян обсудил с секретарем Совбеза Ирана Али Лариджани вопросы двустороннего сотрудничества между Ереваном и Тегераном.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, встреча состоялась в рамках официального визита Папикяна в Иран.
Отмечается, что, помимо двустороннего партнерства, стороны рассмотрели вопросы региональной безопасности и стабильности, атмосферу безопасности вокруг обеих стран.
Министр обороны Армении отметил важность деэскалации ситуации вокруг Ирана дипломатическим путем.
Напомним, накануне Папикян встретился с министром обороны и главой Генштаба ВС Ирана. По итогам встреч стороны высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и подтвердили готовность к его дальнейшему развитию.
Источник: Sputnik Армения