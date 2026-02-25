В Армении спустя 18 лет по делу «1 марта» арестован экс-чиновник полиции

Задержан первый замначальника главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) полиции Армении О. Т, сообщает Следственный комитет.

СК указывает только инициалы бывшего полицейского чиновника, однако этот пост в 2008 году занимал Овик Тамамян.

По материалам дела, О. Т. 1 марта 2008 года поручил служащим полиции избить Э. А., участвовавшего в митингах на площади Свободы, а затем доставить его в ГУБОП. Полицейские избили Э. А., причинив его здоровью ущерб, опасный для жизни.

Против Тамамяна возбуждено уголовное дело по признакам принуждения к превышению служебных полномочий. В среду, 25 февраля, Тамамян был задержан.

Следствие продолжается.

Напомним, митинги в конце февраля – начале марта в Ереване происходил после президентских выборов. 1-2 марта 2008 года против митингующих (сторонников проигравшего кандидата, экс-президента Левона Тер-Петросяна) была применена сила, погибли 10 человек, в том числе двое представителей правоохранительных органов.

