 Группа переселенцев прибыла в село Хоровлу - ФОТО
Группа переселенцев прибыла в село Хоровлу - ФОТО

First News Media15:00 - Сегодня
Реализован очередной этап переселения в село Хоровлу освобожденного от оккупации Джебраильского района, отправленные утром бывшие вынужденные переселенцы прибыли в родной край.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, сегодня в село Хоровлу прибыли 115 человек – 30 семей. Семьи вступили в восстановленное село со слезами радости, полюбовались красотой, созданной в родном крае.

Отметим, что общая площадь села составляет 248 гектаров. На первом этапе на площади 94 гектара построено 334 частных дома. Двух-, трех, четырех- и пятикомнатные дома обеспечены современной коммуникационной сетью – водо-, электро- и газоснабжением, солнечными батареями, высокоскоростным интернетом. Внутренние дороги села асфальтированы. Построены здание школы на 624 ученических мест, ясли-сад на 220 мест, двухэтажное административное здание, рыночный комплекс, многофункциональные предприятия общественного питания, медицинский пункт и спортивно-оздоровительный центр. В селе восстановлены разрушенные во время оккупации исторические кяхризы «Аскер», «Шыгы», «Орта», «Гюльгасым» и «Халифа». Также на площади 4,4 гектара в селе Хоровлу построен парковый комплекс. В то же время от площади Флага до рыночного комплекса проложены пешеходные дорожки. На площади 3,1 гектара высажены оливковые деревья, чинары и эльдарские сосны.

Вернувшиеся в родной край бывшие вынужденные переселенцы выразили большое удовлетворение государственной заботой о них и глубокую благодарность руководству страны за созданные современные условия для проживания. Они с уважением почтили светлую память героических шехидов, ценой своей жизни освободивших наши земли от оккупации. В то же время, пожелав долгой жизни и крепкого здоровья нашим гази, проявившим мужество в боях, жители подчеркнули, что именно благодаря этой самоотверженности стало возможным возрождение освобожденных от оккупации территорий. Было отмечено, что новая жизнь, начавшаяся сегодня на этих землях, также является плодом Победы, подаренной нам шехидами и гази.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Хоровлу Джебраильского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Хоровлу, ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Хоровлу Джебраильского района возвращаются 30 семей (115 человек).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

