На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта.

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;

Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра города;

Тбилисский проспект - от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

Проспект Зии Буниятова - на участке от территории напротив Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

Проспект Гейдара Алиева (вспомогательная дорога) - в направлении центра;

Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

Улица Юсифа Сафарова - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

Улица Диляры Алиевой - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

Улица Шамси Бадалбейли - от участка напротив "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

Улица Микаила Мушфига - от транспортной развязки "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20.