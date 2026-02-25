Трамп утверждает, что Иран не дает обещания отказаться от ядерного оружия

Американский лидер Дональд Трамп выступил с утверждением, что Иран не дает США обещания не создавать ядерное оружие, и предупредил, что не позволит Тегерану получить его.

«Мы ведем переговоры. Они хотят заключить сделку, но мы до сих пор не услышали заветных слов «У нас никогда не будет ядерного оружия», - заявил президент США, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса с ежегодным посланием «О положении страны». «Я предпочел бы решить эту проблему дипломатическим путем», - сказал он. Американский лидер отметил, что «не допустит появления [у Ирана] ядерного оружия», утверждая при этом, что исламская республика является «спонсором терроризма номер один в мире».

По его словам, Иран продолжает предпринимать попытки восстановить свою ядерную программу после американских ударов, нанесенных летом прошлого года.

«После операции «Полуночный молот» их предостерегли от попыток восстановить свои программы вооружений, в частности связанные с ядерным оружием. Вместе с тем они продолжают все восстанавливать. Мы ее (ядерную программу – ред.) уничтожили, а они хотят начать все сначала», - заявил Трамп.

По его версии, Иран также ведет работы по созданию ракет, способных достичь территории США.

Источник: ТАСС