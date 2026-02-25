Трамп заверил, что усердно работает над содействием урегулированию российско-украинского конфликта

Американский президент Дональд Трамп, выступая 24 февраля перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны», заверил, что стремится содействовать урегулированию российско-украинского конфликта.

«Мы очень напряженно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну», - сказал он, пояснив, что имеет в виду войну России с Украиной. По версии американского лидера, он содействовал прекращению других восьми конфликтов. «Этой войны никогда бы не было, если бы я был президентом», - утверждал Трамп, имея в виду ситуацию в Украине.

Хозяин Белого дома заявил, что намерен добиваться мира везде, где может.

«В качестве президента я буду добиваться мира везде, где могу. Однако я никогда не буду колебаться в том, чтобы отвечать на угрозы Америке везде, где мы должны», - подчеркнул он.

Трамп сообщил, что Вашингтон намерен установить доминирующее положение в Западном полушарии.

«Мы восстанавливаем безопасность и доминирующее положение США в Западном полушарии, защищая наши национальные интересы и страну от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства. В течение многих лет значительная территория в нашем регионе, включая большую часть Мексики, была под контролем жестоких наркокартелей», - сказал он.

Источник: ТАСС