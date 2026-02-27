Посольство Великобритании: Слушания в Палате общин не отражают позицию правительства

Посольство Великобритании в Азербайджане разъяснило свою позицию по антиазербайджанским слушаниям в парламенте.

«В связи со слушаниями, прошедшими на этой неделе в Палате общин Парламента Великобритании, в посольство Великобритании в Азербайджане поступил ряд запросов. Учитывая высокий интерес к данному вопросу, мы считаем важным разъяснить, как работает система принятия решений в Великобритании», - говорится в заявлении дипмиссии.

Как отмечается в заявлении дипмиссии, посольство представляет Правительство Его Величества Короля Карла III и выражает исключительно внешнеполитическую позицию правительства. При этом подчёркивается, что посольство не выступает от имени британского парламента, который является самостоятельной и независимой ветвью власти в конституционной системе Великобритании.

В заявлении уточняется, что парламентские слушания, обсуждения и расследования отражают позиции отдельных депутатов или профильных комитетов, а не официальную политику правительства. В связи с этим посольство считает нецелесообразным комментировать содержание и ход парламентских процессов, рекомендуя направлять соответствующие запросы напрямую в парламент Великобритании через официальный сайт.

Одновременно дипмиссия подтвердила, что позиция Великобритании по региону Южный Кавказ остается неизменной: Лондон признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджан и поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Армения как единственный путь к прочному и устойчивому миру в регионе.

Отметим, 25 февраля в Палате общин состоялись слушания под названием «Стирание прошлого: уничтожение культурного наследия», в ходе которых обсуждались утверждения о якобы «уничтожении армянского наследия» в Карабахе.

