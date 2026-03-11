Два беспилотника упали у аэропорта Дубая: есть раненые

В среду в районе международного аэропорта Дубая (DXB) упали два беспилотника, в результате чего пострадали четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба властей Дубая.

Инцидент произошел на 12-й день иранского кризиса, который вызвал масштабные сбои в глобальном авиасообщении.

«Власти подтверждают, что недавно в районе международного аэропорта Дубая (DXB) упали два беспилотника», — говорится в сообщении пресс-службы на платформе X. При этом отмечается, что воздушное движение в аэропорту осуществляется в обычном режиме.

