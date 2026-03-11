Утверждены изменения в зарплате военнослужащих в Азербайджане

Утверждены изменения в заработной плате военнослужащих в Азербайджане.

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, утверждены изменения в «Размерах месячной служебной (тарифной) заработной платы военнослужащих министерства обороны Азербайджанской Республики» и «Размерах месячной служебной (тарифной) заработной платы гражданских работников министерства обороны Азербайджанской Республики, не являющихся государственными служащими».

Данное решение вступает в силу с 1 января 2026 года.