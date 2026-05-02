Джевдет Йылмаз: Прочный мир между Азербайджаном и Арменией крайне важен

Нормализация азербайджан-армянских отношений и подписание мирного соглашения между двумя странами крайне важно для Турции.

Об этом заявил турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз на мероприятии "Стык Восточной и Юго-Восточной Анатолии".

По его словам, Турция желает достижения устойчивого мира на Южном Кавказе.

"Зангезурский коридор, который будет реализован в регионе, Средний коридор важны для Турции, поскольку эти маршруты, помимо создания сухопутного сообщения со странами-членами Организации тюркских государств, будут способствовать развитию торговли между Азией и Европой. Экономика региона будет развиваться", - заявил вице-президент Турции.

