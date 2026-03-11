Антониу Кошта: Азербайджан - ключевой партнер для ЕС
Азербайджан является ключевым партнером для Европейского союза.
Об этом написал президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети Х, сопроводив публикацию фотографией дворца Ширваншахов в центре Баку.
"Сегодня в Баку, с нетерпением жду встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым", - написал он.
В своей публикации Кошта подчеркнул значение стратегического партнерства с Азербайджаном, отметив, что за последний год отношениям с ЕС был придан новый импульс.
"Мы привержены дальнейшему углублению сотрудничества в сферах безопасности, энергетики, цифровых технологий и транспорта. Также обсудим последние события с учетом быстро меняющейся геополитической ситуации", - добавил он.
In Baku 🇦🇿 today, looking forward to meeting @presidentaz Ilham Aliyev.
Azerbaijan is a key partner for the EU.
Over the past year, we have re-energised our relationship.
We are committed to further deepening our relationship on security, energy, digital and transport.
We… pic.twitter.com/tm2Zjwe1xE — António Costa (@eucopresident) March 11, 2026