Министр ознакомился с образовательным процессом в Шуше - ФОТО

11 марта министр науки и образования Эмин Амруллаев побывал в средней школе номер 1 города Шуша.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве, Эмин Амруллаев подробно ознакомился с созданными в школе условиями и образовательным процессом, понаблюдал за ходом занятий и побеседовал с преподавательским и ученическим составом.

Затем состоялся осмотр школьного STEAM-центра. Министр ознакомился с проектами, подготовленными учениками, выслушал их новаторские идеи и высоко оценил их достижения в этом направлении.

В заключение в исполнении учеников была представлена праздничная программа, посвященная празднику Новруз.