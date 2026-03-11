Лечение раненного в Дубае гражданина АР завершено, сегодня он прибывает в Баку

Лечение гражданина Азербайджана, получившего ранения и госпитализированного в Дубае в первые дни военной эскалации на Ближнем Востоке, завершено, и сегодня он был выписан из больницы.

Об этом сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Дубае.

Согласно сообщению, сотрудники азербайджанского Генконсульства проводили гражданина и члена его семьи в аэропорт.

Предполагается, что сегодня этот гражданин вернется в Азербайджан регулярным рейсом из города Дубай.