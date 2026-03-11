Парламент Эстонии осудил дроновую атаку на Нахчыван

Парламент Эстонии осудил атаку иранского беспилотника на Нахчыванский регион Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Эстонии, парламент Эстонии выступил с заявлением по поводу атаки иранского беспилотника на Нахчыванский регион.

В заявлении отмечается, что действующая в парламенте Эстонии межпарламентская группа эстонско-азербайджанской дружбы выражает солидарность с народом Азербайджана в связи с атакой иранского беспилотника на Нахчыванский регион 5 марта.

«Все атаки против Азербайджана безосновательны и приведут лишь к эскалации конфликта. Особенно неприемлемы атаки на гражданскую инфраструктуру. Мы выражаем солидарность со всеми лицами, пострадавшими от атаки в Азербайджане, и поддерживаем немедленное восстановление мира на всей территории Азербайджана», — говорится в заявлении.